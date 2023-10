Filastrocche, teatro e giochi: due settimane per bimbi e genitori

Filastrocche, educazione ambientale e scolastica, corsi di ingelse e teatro. Un festival del sociale tra Bellaria e la Valmarecchia. Dall’8 al 22 ottobre coinvolgerà i comuni di Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Santarcangelo, Verucchio e Bellaria Igea Marina. Obiettivo: "Portare l’attenzione su alcuni temi fondamentali per la crescita della comunità e creare occasioni di qualità per i cittadini, le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi del territorio". Tante le attività in programma nella città di Panzini, quartier generale il Centro per le Famiglie di via Ferrarin. I primi due appuntamenti domenica: alle 9.30 ’Teatro in giardino’ a cura di Passaggi Teatrali, anticipazione del percorso laboratoriale dedicato ai bambini in età 3-6 anni, e alle 10.30 ’Storie naturali’, narrazione e laboratorio a cura de La Compagnia Le Pu-pazze, per famiglie con bambini in età 3-11 anni. Lunedì ’Genitorialità rilassata: risorse e limiti nella gestione del quotidiano in famiglia’, incontro per genitori, insegnanti ed educatori con Alessandra Gigli dell’Università di Bologna. Il giorno successivo alle 16.30 ’Il valigione riciclone’, a cura della Banca del Tempo di Bellaria Igea Marina, per famiglie con bambini in età 3-6 anni. Mercoledì 11 ottobre alle 20.45 ’L’arte di andare bene a scuola. Genitori e figli fra compiti, voti e paura di sbagliare’, rivolto a genitori con bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, tenuto da Mirco Ciavatti, psicologo e consulente del centro. Giovedì 12 ottobre alle 17 ’English Rhymetime’, giochi e filastrocche in inglese a cura dell’autrice Silvia Onofri, per bambini in età 0-18 mesi. Sabato 14 ottobre triplo appuntamento. Lunedì 16 ’Corso di lingua e cultura italiana’. Tanti altri gli incontri fino a domenica 22.