File al punto prelievi, l’Ausl: "Sempre soddisfatti i 300 accessi"

Lunghe attese al punto prelievi di Santarcangelo? Ausl e ospedale Franchini ribattono: "La programmazione prevede un numero massimo di 300 accessi giornalieri, comprensivi di prestazioni prenotate e a accesso diretto, tra le 7.30 e le 12. Proprio in funzione di questo numero è organizzata e calibrata la gestione del servizio sia in termini di presenze di personale che di postazioni ogni giorno". La ‘denuncia’ del disservizio sul punto prelievi era arrivata qualche giorno fa dalla consigliera di Alleanza Civica, Jenny Dolci che affermava, file e disagi "all’ordine del giorno. C’è anche chi si è sentito male mentre era in attesa. Le criticità più grosse si registrano tra le 9 le 11, con assembramenti e un carico di lavoro insostenibile per il personale infermieristico".

L’Ausl oggi però precisa: "Al punto prelievi sono operative ogni giorno 3 postazioni infermieristiche e, nei momenti di picco, in caso di necessità, potenziamo con una quarta postazione". Ma, dati alla mano, la direzione sanitaria afferma: "Nel primo trimestre il numero complessivo di 300 prelievi quotidiani è stato rispettato sempre, a parte un’unica giornata dove il numero è stato più alto. La media giornaliera risulta essere di 206 a gennaio, 222 a febbraio e 236 a marzo. Sempre sotto ai 300 pianificati. Quando tra le 9 e le 11 c’è accesso diretto, viene ridotto il numero delle prestazioni prenotabili per mantenere il numero complessivo sui 300 e un afflusso distribuito nell’arco dell’intera mattinata".

La direzione sanitaria smentisce Dolci anche sulle lamentele registrate tra i pazienti: "Delle segnalazioni Urp ne emerge solo una, non riferita alla problematica evidenziata. Una sola segnalazione anche per l’intero 2024. Per tutti questi motivi possiamo confermare che il servizio è valido e va incontro alle esigenze dei cittadini".

r.c.