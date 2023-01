Fileni nella bufera dopo l’inchiesta di Report: "Polli maltrattati nell’allevamento di Jesi"

L’azienda Fileni finisce in tv e in alta Valmarecchia riesplode la polemica sull’apertura di un suo allevamento di polli a Maiolo. Nei giorni scorsi a scaturire terrore e perplessità, è stato un servizio di Report (Rai Tre) sulla produzione dell’impresa Fileni a Jesi. Si è parlato di allevamenti intensivi, e si è visto dove gli animali vengono tenuti segregati all’interno dei capannoni con le luci accese. Il metodo di abbattimento degli animali più diffuso, secondo i cronisti del noto programma d’inchiesta, consisterebbe nella torsione del collo. Nei filmati andati in onda si vedono anche degli operai mentre prendono a calci gli animali. L’azienda sotto l’occhio del ciclone è la stessa che investirà in località Cavallara di Maiolo, ben 15 milioni di euro.

A opporsi al progetto, già alcuni mesi fa, è stato l’ex sindaco di Novafeltria, Vincenzo Sebastiani e alcune associazioni ambientaliste. "Teniamo a ribadire che tutto ciò che dichiariamo essere ‘bio’ è ‘bio’ – dice la Fileni – ciò che dichiariamo essere allevato all’aperto è allevato all’aperto". Sui social però è bufera.

I residenti incalzano: "La ditta Fileni di biologico ha ben poco e produce più danni che benefici. Quando l’impresa sarà insediata, sarà troppo tardi. Purtroppo i più penalizzati saranno gli abitanti di Cavallara e dintorni. C’è da aver paura".