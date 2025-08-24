Fileni risponde alle critiche: "A Maiolo soltanto biologico"

Il nuovo allevamento di polli Fileni a Maiolo continua a far discutere. Dopo le contestazioni dei comitati Per la Valmarecchia e Gli amici della Valmarecchia, che denunciano la trasformazione del progetto in un impianto intensivo e non più totalmente biologico, l’azienda rompe il silenzio e risponde punto per punto.

"Il centro sarà attivo esclusivamente in ambito biologico, in perfetta coerenza con le autorizzazioni concesse", sottolinea Fileni, respingendo l’ipotesi di un allevamento intensivo. L’azienda ricorda inoltre la piena adesione ai criteri del European Chicken Commitment (Ecc), protocollo internazionale che stabilisce standard rigorosi in materia di benessere animale.

Secondo quanto precisato, a regime i capi avranno a disposizione oltre 75 ettari di parchetti su una superficie complessiva di 93 ettari, dove potranno razzolare liberamente in conformità alla regolamentazione sul biologico. Condizioni che, assicura la società, saranno certificate a breve dagli enti competenti: Ausl, Arpae e la Commissione di Controllo istituita dal Comune, oltre agli organismi incaricati di rilasciare la certificazione biologica. "In questo modo – ribadisce Fileni – sarà garantita la piena trasparenza e tracciabilità delle pratiche adottate".

L’azienda prende anche posizione sul dibattito mediatico attorno al progetto: "Diffidiamo da ogni ricostruzione fallace che mira unicamente a fornire una rappresentazione distorta della realtà e a screditare il nostro impegno". Fileni ricorda come il gruppo abbia investito negli anni su sostenibilità, filiera biologica e miglioramento delle condizioni di allevamento, "un percorso che prosegue anche a Maiolo, con standard che saranno verificabili e certificati da terze parti indipendenti".

m.c.