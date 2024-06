Filippo Graziani canta Ivan. Concerto al Meeting di Rimini

Parte il nuovo cartellone estivo di Filippo Graziani con il suo ultimo progetto: ’Per gli amici tour’ che celebra l’eredità di suo padre Ivan, leggenda della musica italiana. E che arriverà anche a Rimini ad agosto. Trent’anni dopo l’ultima uscita discografica di Ivan, il suo spirito torna a vibrare attraverso Filippo con l’album di inediti ’Ivan Graziani - Per gli amici’, da cui trae ispirazione il nome del tour. Il disco, uscito il 26 gennaio per Numero 1/ Sony, la storica etichetta di Ivan Graziani, è una collezione di canzoni mai pubblicate che si intrecciano con il patrimonio musicale di un’icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d’autore e il rock italiano. I fan avranno l’occasione unica di immergersi in un’esperienza musicale che unisce i classici senza tempo come ’Lugano addio’, ’Monnalisa’, ’Pigro’ e ’Agnese’ ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta in una serie di concerti indimenticabili. Filippo Graziani, con la sua voce e chitarra, è accompagnato dal fratello Tommy Graziani alla batteria, da Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere. Prima tappa oggi a Montemarco di Atessa in provincia di Chieti, poi si va avanti in tutta Italia fino a fine agosto. Tra le date dell’Emilia Romagna: il 14 giugno a Piacenza, il 19 a Marina di Ravenna, il 22 a Modigliana, il 5 luglio a Gatteo Mare, il 14 luglio a Novafeltria per il Maledette Malelingue Festival (dedicato proprio a Ivan Graziani), il 18 luglio a Bologna e il 24 agosto a Rimini durante il MeetinG 2024. Tutte le altre date e i dettagli sulle prevendite sono disponibili su https://linktr.ee/filippograzianitour.