Filippo Polverelli è l’uomo della nuova Svolta: "Riprendo il ristorante dei miei: sono orgoglioso"

Una nuova… Svolta. Lo storico locale di Villa Verucchio torna alla sua vocazione originaria, con la terza generazione di ristoratori della famiglia che ha legato il suo nome al ristorante-pizzeria e mensa, capace di sfamare tanti lavoratori e clienti di Verucchio e della Valmarecchia. Filippo Polverelli, il nuovo titolare de La Svolta, è infatti il figlio di Daniela Cesarini e Luigi Polverelli, coppia che ha ben 50 anni di ristorazione sulle spalle e che per 24 ha gestito La Svolta. A fine dicembre del 2023 la coppia aveva deciso di dire basta e godersi la meritata pensione. Al loro posto Hospes, azienda leader europea della ristorazione aziendale. Dopo circa un anno e mezzo si volta ancora pagina, ed è un ritorno... al futuro.

"Quando l’azienda ha comunicato di voler fare un passo indietro, ho subito deciso di riprendere in mano l’attività di famiglia", racconta Filippo, 34 anni appena compiuti, che ha sentito il richiamo delle radici. Da 8 anni lavora come mental coach per calciatori di serie B, C e anche di serie A, ma per 10 ha servito ai tavoli della Svolta.

"Sono nato e cresciuto lì – continua – È l’azienda storica di famiglia, e non mi sono lasciato scappare l’opportunità". Filippo riparte da dove hanno lasciato mamma e papà, forte dell’applauso di tanti clienti. "Completi di licenza di ristorante, puntiamo sulla qualità della materia prima: avremo solo prodotti freschi e stagionali – assicura – Il ristorante è self service con menù completo a 13 euro, che raccoglie anche tanti clienti senza convenzione che ci scelgono proprio per il rapporto qualità-prezzo". I primi riscontri per la ’nuova’ Svolta sono più che incoraggianti. In squadra con Filippo Polverelli ’giocano’ 5 dipendenti, con babbo e mamma a garantire una preziosa supervisione. Il piatto forte? "Da sempre sono legato alla carbonara".

m.c.