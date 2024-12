Film concerto dedicato a Francesco Guccini

Al cinema Astra di Bellaria va in scena uno spettacolo unico, per portare sul grande schermo le emozioni della musica di Francesco Guccini. Doppio appuntamento venerdì alle 21 e domenica alle 17 con ’Francesco Guccini: fra la via Emilia e il west’. Un film concerto, che farà rivivere ai fan quella storica data bolognese del 21 giugno 1984, quando 160 mila persone invasero la città per ascoltare il cantautore, in concerto con tantissimi ospiti. I biglietti sono disponibili nella biglietteria del cinema o online.