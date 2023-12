Film d’autore nei giorni di Natale sullo schermo dell’Astra

Film d’autore nel periodo natalizio al cinema Astra. Questa sera alle 21 sullo schermo Anatomia di una caduta, di Justine Triet. Film vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes 2023 e vincitore di 5 premi all’European Film Awards 2023, ha ricevuto in queste ore anche 4 nomination ai Golden Globe 2024. Martedì sera La chimera, di Alice Rohrwache. Film di poesia, sensoriale, avvolgente, ambientato negli anni ’80, nel mondo clandestino dei ’tombaroli’. Alice Rohrwacher scava ancora nelle pieghe di un cinema sospeso, tra la natura e il progresso, tra la vita e la morte, tra il visibile e l’invisibile. Ognuno insegue la sua chimera, senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale.