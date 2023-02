Film e psicanalisi: da ‘Apocalypse now’ a Hiroshima

Domani alle 15 nella Biblioteca Baldini di Santarcangelo parte "Cinema e psicoanalisi 2023", rassegna curata da Massimo Eusebio e Maurizio Cottone (foto) dell’associazione Itaca Rimini, in collaborazione con il Centro didattico di psicoanalisi e psicodramma analitico di Roma e Rete per la pace di Rimini. L’evento indagherà sul rapporto tra cinema e psicoanalisi, legato soprattutto allo spazio che il mondo cinematografico ha ampiamente lasciato al tema della guerra. Nel pomeriggio lo psicologo e psicoterapeuta Maurizio Cottone, nonché presidente dell’associazione Itaca, si confronterà con il direttore scientifico dell’associazione e al coordinatore della Rete per la pace di Rimini dopo la visione del film "Apocalypse now" di Francis Ford Coppola (1979). Un film ispirato al romanzo di Joseph Conrad sulla guerra del Vietnam, una netta rappresentazione del dilemma morale costituito dalla guerra e dal filo sottile che separa il bene e il male che può compiere l’essere umano.

Nel mese di febbraio ci saranno altri tre pomeriggi in programma su alcuni dei film più significativi che la storia del cinema ha prodotto sul tema della guerra: sabato 11 febbraio dalle 15.30 riflessioni sul film "Lebanon" (2009) di Samuel Maoz con relatori la psicoterapeuta Francesca Baldini e il freelance editor e docente contrattista all’Università di Urbino Massimo Eusebio. Sabato 18 febbraio dalle 15.30 riflessioni sul film "No mans land" (2001) di Danis Tanovic con relatore lo scrittore e giornalista Gigi Riva. Il 25 febbraio dalle 15.30 "Hiroshima mon amour" (1959) di Alain Resnais, con il regista e docente contrattista all’Università di Urbino. Andrea Laquidara.