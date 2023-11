Film per ragazzi. Va in scena ’Yuku’ "Yuku e il fiore dell'Himalaya" e "Ammore e malavita" sono i film in programma all'Astra. Un'avventura divertente per tutta la famiglia e una commedia nera per adulti. Proiezione gratuita di "Ammore e malavita" domani sera. Proiezione di "Nata per te" annullata.