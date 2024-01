Film per tutta la famiglia. Oggi parte la rassegna La rassegna Junior Cinema dedicata alla famiglia torna al Tiberio con una serie di film per bambini. Il primo film in programma è Paw Patrol, seguito da Wonka, Wish, Prendi il volo, Arkie e la magia delle luci, e Puffin Rock. I biglietti costano 5 euro.