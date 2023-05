Film proiettato sul maxi schermo galleggiante Centocinquanta sulle barche, gli altri sui moli

E’ il gran giorno. Stasera al porto drive in nautico, nella penultima giornata della 41esima edizione del Bellaria Film Festival. "Saranno circa 150 i fortunati che potranno vedere il film Bim Bum Bam di Chiesa dalle barche messe a disposizione dai diportisti locali – spiega il presidente di Verdeblu, Paolo Borghesi –. Altrettanti troveranno posto sul moto lato Igea, da dove si potrà gustare il film perché il maxi-schermo da 20 metri quadri sulla motonave Super Tayfon verrà avvicinato appositamente".

Quanto al Bff il primo appuntamento di oggi è alle 10 alla Torre Saracena con la tavola rotonda a tema Derive e naufraghi: nuove direzioni del cinema. Alle 11 al Cinema Smeraldo verrà proiettato - per la prima volta dopo essere stato premiato ai David di Donatello come Miglior Documentario - Il Cerchio di Sophie Chiarello, introdotto al pubblico in sala dalla regista. A seguire un fitto programma di eventi. Alle 20.30 al Cinema Astra si terrà la consegna del Premio come miglior attrice dell’anno di questa edizione del Bellaria Film Festival a Linda Caridi per la sua interpretazione del ruolo di Viviana nel film L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano. La serata al Cinema Astra prosegue con la proiezione del film in concorso nella sezione Casa Rossa Disco Boy.