Film, spettacoli e percorsi di lettura

Film, letture, rappresentazioni teatrali. A San Marino è ricco il programma in occasione della Giornata della Memoria. Si inizia sabato all’Auditorium Little Tony di Serravalle, alle 21, con il film ‘Wonder-White Bird’ del regista Marc Forster. Nella stessa giornata, alle 15, alla Galleria Carisp ci saranno le letture per bambini e un laboratorio didattico con passeggiata raccontata. Domenica alla sala teatro del centro sociale di Fiorentino andrà in scena lo spettacolo di narrazione ’Come sono diventato un negro’.

Da lunedì a giovedì della prossima settimana alla Biblioteca di Stato ci sarà il percorso sensoriale di lettura ascolto e visione ’Passi perduti-brani di storia all’interno dei ghetti’. Lunedì alle 17.30 e alle 21 al Cinema Concordia doppia proiezione di ’Liliana’, film documentario che racconta la storia di Liliana Segre. E alle 20 sotto i Portici di Borgo ci sarà il percorso storico guidato. Il programma si chiuderà il 31 gennaio al Teatro Titano con lo spettacolo ’Elena, la matta’.