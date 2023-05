Filma incidente e posta il video, Paesani assolto: “Non è un reato”

Rimini, 5 maggio 2023 – Quel video non è stato diffamatorio perché "il fatto non costituisce reato". Assolto l’imprenditore Lucio Paesani, che era finito a processo per diffamazione. "Assolto, e per la decima volta", esulta lo stesso Paesani sulla sua pagina Facebook. La stessa sulla quale, due anni fa, aveva pubblicato il video costatogli l’ennesimo processo.

Siamo nel luglio 2021. Paesani è in piena corsa per le elezioni comunali di Rimini, ha fondato una lista civica ed è pronto a correre da candidato sindaco, da solo o col centrodestra (poi darà il suo sostegno a Enzo Ceccarelli). Il 2 luglio pubblica sui social il filmato di uno spettacolare incidente avvenuto lungo via della Repubblica. Nel video, realizzato dalla telecamera a bordo della sua auto, si vede una Smart che tenta il sorpasso all’interno della rotatoria ma viene toccata da un’altra macchina e si ribalta. Paesani si trova proprio lì al momento dell’incidente. Decide di pubblicare il filmato su Facebook, scrivendo: "Sicurezza stradale… Andrebbe fatto vedere a tutti quelli che non hanno difficoltà a pigiare l’acceleratore in centro, ma non si sono mai chiesti dove si andrebbero a fermare in caso di imprevisto ostacolo".

L’uomo al volante della Smart, che finisce in ospedale e riporta diverse ferite, scopre nei giorni successivi che circola il filmato dell’incidente in cui è stato coinvolto. Lo ritiene diffamatorio, vista anche la sua posizione (l’uomo, che vive nel Riminese, ricopre un incarico diplomatico per conto della Russia) e decide così di querelare Paesani. Un anno dopo Paesani viene condannato per diffamazione con un decreto penale di condanna, con tanto di risarcimento di 800 euro. A quel punto l’imprenditore, tramite i suoi avvocati Paolo Righi e Alessandro Pierotti, si oppone e inizia il processo.

Ieri la sentenza, con cui il giudice ha assolto Paesani perché "il fatto non costituisce reato". Accolta in pieno la tesi della difesa. "Quel video non era diffamatorio – spiegano Righi e Pierotti – perché la persona che si trovava al volante della Smart coinvolta nell’incidente non era in alcun modo riconoscibile". Paesani stesso ieri - sempre sui social - ha spiegato di aver pubblicato il video senza sapere chi era alla guida. "Non ho pubblicato il filmato per offenderlo, ma soltanto per lanciare un messaggio ai ragazzi che si mettono alla guida, specie quelli neo patentati".

