Il filmato della telecamera vacilla: è scontro tra periti sull’altezza di Dassilva

Rimini, 6 marzo 2025 – L’altezza non combacia. Tra Louis Dassilva, l’unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, e l’ignoto ripreso dalla telecamera della farmacia la sera del delitto c’è una discrepanza di diversi centimetri. Louis, infatti, sarebbe molto più alto e la statura della persona immortalata attraversare via del Ciclamino sarebbe più riconducibile al vicino, Emanuele Neri. Il colpo incassato dalla cosiddetta ‘prova regina’ dell’accusa è di quelli da ko, mentre lo stesso collegio peritale del giudice per le indagini preliminari avrebbe richiesto un’udienza anticipata su questi risultati per valutare se procedere ancora con l’incidente probatorio oppure, finirla qui.

Louis Dassilva durante l’esperimento giudiziale

L’anticipazione della relazione degli esiti degli accertamenti sulla cam3 è dunque una possibilità al momento come mai prima lo era stata, anche se a seguito del riscontro preliminare non sono mancati i pareri sfavorevoli rispetto a quanto concluso dal super consulente. A quanto si apprende, la procura dovrebbe presentare alcune osservazioni sulle misurazioni compiute, così come anche i consulenti dei figli di Pierina Paganelli e di Manuela Bianchi. I periti delle parti infatti non avrebbero mai ritenuto discriminante l’altezza dell’ignoto, ritenendola di difficile determinazione e calcolo ai fini di un confronto. Sul tavolo dell’incidente probatorio infatti sussistono anche altri quesiti su cui la procura si era concentrata, come colore della pelle della persona ripresa e la retroflessione della spalla ritenuta da chi indaga caratterizzante per ’inchiodare’ Louis Dassilva.

Ma al netto di possibili imprecisioni tecniche o ulteriori precisazioni, la linea del collegio peritale appare molto chiara all’interno della nota diramata alle parti. Al punto da prendere in considerazione l’eventualità di concludere già l’esperimento determinando che no: quello ripreso dalla telecamera non è Louis Dassilva. Nell’attesa che venga stabilito se anticipare il contraddittorio sugli esiti, intanto gli avvocati dell’indagato, Riario Fabbri e Andrea Guidi, ieri si sono recati in carcere ai ’Casetti’ per aggiornare il loro assistito sugli ultimi recenti sviluppi d’indagine. Sviluppi a cui, oggi, dovrebbe aggiungersi anche un ulteriore tassello dei tanti prodotti in questi ultimi mesi dagli incidenti probatori aperti. Dal laboratorio di genetica forense dell’Università di Tor Vergata di Roma, il super perito Emiliano Giardina dovrebbe infatti aggiornare le parti sugli esami compiuti sulle chiavi di Pierina Paganelli, trovate sulla scena del crimine. Nei giorni scorsi il consulente aveva potuto isolare delle tracce grezze e ora sarà reso noto se queste tracce contengano Dna in quantità utilizzabili da determinarne il profilo e ancor più essere confrontato con quello dell’indagato o di altri profili.