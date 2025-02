Filosofi in dialogo con artisti e giornalisti

Torna a Cattolica la rassegna Che cosa fanno oggi i filosofi? La filosofia in dialogo, la storica rassegna ideata nel 1980 da Umberto Eco e Marcello Di Bella, organizzata dall’assessorato alla Cultura e diretta oggi dal cattolichino Claudio Paolucci, professore ordinario di Semiotica e Filosofia del linguaggio all’Università di Bologna, già allievo di Eco. Un ciclo di 4 incontri tra filosofia e non, nell’originale format che mette in dialogo filosofi con professionisti di altri settori, come artisti, grafici, giornalisti su temi che animano il dibattito contemporaneo e dunque di grande attualità sotto tanti punti di vista.

Il primo dialogo sarà domenica 23 marzo tra Maurizio Ferraris (Università di Torino) e Barbara Carfagna (Rai, Università la Sapienza di Roma) sul tema ‘A che cosa serve pensare? Le sfide dell’Intelligenza Artificiale’.

Domenica 30 marzo sarà la volta di Daniele Barbieri (Università di Urbino) con Igort (artista, fumettista e direttore di Linus) su ‘Filosofia delle bolle: il pensiero del fumetto’.

Domenica 6 aprile Luisa Damiano (Iulm, Milano) dialogherà con Vittorio Gallese (Università di Parma) a proposito di ‘Mente, cervello, macchina, robot’.

A chiudere il ciclo, domenica 13 aprile, saranno Simona Stano (Università di Torino) e Dario Bressanini (Università dell’Insubria) confrontandosi su ‘Natura, cultura, cibo’.

Tutti gli appuntamenti si terranno al Centro culturale polivalente, alle 17. Il curatore Claudio Paolucci sottolinea: "Il successo della prima edizione ci ha dato ancora più forza e continuiamo a portare avanti questa rassegna nella mia città. Ho voluto rinnovarla con il format del dialogo, perché solo mettendo la filosofia a confronto con saperi non filosofici possiamo avere una efficace capacità di lettura e interpretazione della realtà".

Luca Pizzagalli