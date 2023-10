Filosofia in dialogo. Tra gli ospiti c’è Massimo Bottura

Al via la rassegna Che cosa fanno oggi i filosofi? La filosofia in dialogo, che si svolgerà fino a febbraio 2024 nella sala conferenze del Centro culturale polivalente in piazza della Repubblica a Cattolica. In programma un ciclo di incontri e dialoghi tra filosofia e non-filosofia. Si parte domenica 5 novembre alle 17 parlando di riso, comico e umorismo insieme a Stefano Bartezzaghi (Iulm, Milano) e Claudio Paolucci (Università di Bologna). Tra gli ospiti da ricordare Edoardo Albinati, scrittore, 24 novembre, Ljuba Bergamelli, soprano, il 12 gennaio, e il noto chef Massimo Bottura venerdì 9 febbraio 2024.