Filotto di auto in pieno centro. Perde il controllo del mezzo e colpisce sei veicoli: tre i feriti

Tre persone ferite, sei veicoli tamponati, cartelli abbattuti, una lunga scia di danni e tantissima paura nelle strade dal centro storico e il porto. E’ il bilancio della raffica di incidenti causati da un automobilista di 55 anni fermato ieri, al termine di una folle corsa tra via Gambalunga e via Destra del porto, dagli agenti della polizia locale di Rimini. L’uomo è stato sottoposto immediatamente all’alcol test, che ha dato esito negativo. Resta quindi da chiarire cosa abbia portato alla spaventosa serie di carambole: tra le ipotesi al vaglio dei vigili ci sono la perdita di controllo del mezzo ma anche problemi di salute. Non si esclude che il conducente possa essere stato colto da un malore - forse una improvvisa crisi glicemica di origine diabetica - che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto, anche se gli accertamenti sono ancora in corso e l’esatta dinamica dovrà essere vagliata con attenzione dal personale della polizia locale.

Tutto è iniziato verso le 13 quando la Hyundai i10 condotta dal 55enne, procedendo in direzione monte-mare, ha urtato due auto in movimento lungo via Gambalunga senza fermarsi. L’utilitaria, anziché arrestare la corsa, ha proseguito il suo cammino imboccando via Roma, via dei Mille e via Savonarola, dove ha causato altri due scontri frontali. L’epilogo della vicenda si è verificato alla rotatoria tra via Destra del Porto, via Perseo e via Coletti: qui la stessa vettura si è resa protagonista di un ultimo tamponamento che ha scaraventato un’auto a ridosso della pista ciclabile sul canale, danneggiando il parapetto di protezione. Il bilancio parla di tre persone ferite, tutte trasportate al pronto soccorso in codice verde. Tra loro un pedone che, trovandosi nei pressi della rotatoria durante l’ultimo impatto, è caduto a terra spaventato, senza però essere colpito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi, i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio sviluppatosi su una delle auto coinvolte e il personale sanitario del 118. La circolazione non ha subito particolari disagi: le strade interessate sono rimaste chiuse solo per il tempo necessario ai rilievi e alla messa in sicurezza. Oltre ai mezzi danneggiati, si contano anche conseguenze materiali: segnaletica abbattuta e due parapetti metallici divelti nella zona della rotatoria. Una squadra di Anthea è intervenuta rapidamente per le riparazioni.