Final Four, già in tre sono sicure di giocare

Tre squadre su quattro, tutte ‘teste di serie’ vista la regular season, sono già qualificate per la ‘Final Four’, nel torneo Nbu di basket. L’imbattuto Cno ha rifilato un altro ‘ventello’, questa volta abbondante, al Taz, per un 2-0 nella serie (69-46 al Pala Sgr; 16 pt Di Giacomo, 14 Bizzocchi). Ancora più largo il successo casalingo dei Lions Coriano, che dopo essersi imposti di 13 a San Marino in gara1, non rischiano nulla nella replica con i Dogana Ducks (81-50; Gueye 22, Mazza 12). Stacca il pass in due partite anche il Ciu Ciu team, che in repubblica batte l’Amarissimi Riccione 61-54 (Battazza 15, Cupioli 17), mentre nella Perla i titani avevano vinto di 15. L’unico incrocio andato alla ‘bella’ è quello tra Free Cattolica e Dream City, cattolichini che hanno smarrito gara2 all’overtime (74-69 Dream City; Giuliani 25, Bryan 24).