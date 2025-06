Finale amaro in pasticceria: "Costretti a chiudere"

"Lasciamo la piazza di Santarcangelo a malincuore. Ci abbiamo creduto, abbiamo investito tanto. È un peccato che sia finita così...". Mastica amaro Marcello Franchini, titolare della pasticceria Le Meraviglie di Dolci peccati che ha chiuso i battenti tre giorni fa. Il locale aveva aperto a ottobre del 2021, con grandi aspettative e tanto entusiasmo. Per la location, al piano terra del palazzo Biagetti in viale Mazzini. Perché "a Santarcangelo mancava una vera e propria pasticceria, come la nostra – dice ancora Franchini – Per questo speravamo di riuscire a ottenere nel giro di qualche anno i risultati che abbiamo a Ravenna, dove abbiamo la nostra storica attività, Dolci peccati".

Non è andata così. "Siamo arrivati alla conclusione, vista la situazione, che era meglio chiudere. Ma speravamo che qualcuno portasse avanti l’attività subentrando alla nostra gestione. Non sarà così, per il momento. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma purtroppo la nostra proposta non è riuscita a entrare nel cuore dei santarcangiolesi".