Finale con giallo per gli eventi di Halloween. Il Consorzio batte cassa in municipio

Eventi da brivido. Non solo perché si svolgerebbero ad Halloween, ma soprattutto perché manca un mese e non si sa ancora se verranno o meno fatti. Il Consorzio di viale Ceccarini attende in settimana un incontro con i dirigenti del Turismo. Solo allora si capirà se ci sono risorse pubbliche su cui contare. Il Consorzio vorrebbe procedere animando il viale anche quest’anno, ma resta il nodo dei finanziamenti. I commercianti del viale prima di procedere con un progetto, attendono di capire fino a dove può spingersi l’amministrazione. Intanto i giorni passano in attesa di un finale in perfetto stile Halloween.