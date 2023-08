Finale con il botto alla Villa delle Rose

Finale di stagione con il botto per la Villa delle Rose a Misano. Ieri sera è stata la volta di Jessica Brankka, dj e produttrice di origini italiane apprezzata a livello internazionale. Mentre stasera si prosegue con Vidaloca. Tornano l’animazione e i ritmi urban che sconfinano nel pop. La domenica in Villa chiuderà ad agosto, ma non la stagione. Il locale all’aperto vuole proseguire con l’estate arrivando con l’ultima serata in programma in autunno. Si riparte il primo settembre con 90 Wonderland, e si prosegue il giorno successivo con Club Couture che vedrà arrivare in consolle Low Steppa, The Cube Guys e Mappa. Venerdì 8 settembre Last Clorophilla Summer 2023 e il giorno dopo Club Couture con dj Ralf, Mappa e Tanja Monies. Il 16 settembre serata Metempsicosi prima della chiusura il 23 con Club Couture Closing Party.