Finale con il botto Il Meeting può esultare "Record di pubblico" Un affare da 28 milioni

Quella conclusasi ieri resterà alla storia come "una delle edizioni più importanti del Meeting", dicono in coro gli organizzatori. E l’ha rimarcato anche il Presidente Sergio Mattarella, che ha voluto ringraziare i volontari del Meeting che "hanno contribuito a un programma così ricco". Un’edizione, la 44esima, che si è aperta domenica con il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria Zuppi, e ha visto intervenire ai dibattiti e agli incontri oltre 400 relatori italiani e internazionali. Tra loro, una decina di ministri tra cui Salvini e Tajani, vari viceministri e sottosegretari, presidenti di Regioni, sindaci e anche il commissario alla ricostruzione post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "Siamo davvero grati – dice il presidente del Meeting Bernhard Scholz al termine dell’evento di Cl – di aver potuto dialogare qui sulle tante sfide che siamo chiamati ad affrontare, nella prospettiva di quell’amicizia inesauribile che il Papa ha definito un tema audace".

Il Meeting ha riunito a Rimini la politica italiana per interrogarsi sulle sfide di oggi e di domani. E ha anche riabbracciato il pubblico delle grandi occasioni, come conferma il direttore Emmanuele Forlani: "Abbiamo fatto il record di pubblico. Siamo andati oltre le 800mila presenze (lo dicono le prenotazioni ricevute) superando l’affluenza delle edizioni pre-pandemia". Merito anche dell’ampliamento degli spazi del Meeting e dell’esercito di volontari: oltre 3mila volontari, "di cui più della metà ha meno di 30 anni". La kermesse di Cl è stata un affare anche per il turismo, con un indotto di circa 28 milioni. Archiviata questa edizione si lavora già a quella dell’anno prossimo, dal titolo Se non siamo alla ricerca dell’essenziale, allora cosa cerchiamo?.

ma.spa.