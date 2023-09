Finale di Sganassau Tre comici sul palco Ultimo appuntamento con la rassegna "Sganassau 2023", organizzata dalla Palco Comici in collaborazione col Comitato turistico di Viserba. Domani, alle 21, in piazza Pascoli si esibiranno Alex De Santis e il Duo Torri. Un'occasione imperdibile per ridere e divertirsi.