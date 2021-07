Rimini, 9 luglio 2021 - Stop alla vendita e al consumo di alcolici in vetro e in lattina e controlli rafforzati. Dopo quanto accaduto dopo la semifinale con la Spagna, con il bus preso d'assalto a Riccione, vandalismi e momenti di tensione, sarà una Riviera 'blindata' in occasione della finale di domenica. A Rimini in particolare saranno rafforzati i controlli e i presidi nella zona mare , dove è previsto il maggior afflusso di persone che seguiranno l’incontro sui maxischermi allestiti nei locali e sulle spiagge.

Su richiesta della questura, il Comune di Rimini ha emanato un’ordinanza che vieta, dalle 17 di domenica 11 alle 6 di lunedì 12 luglio, di vendere per asporto bevande in recipienti di vetro (bottiglie, bicchieri e contenitori vari) o lattine e di accedere con bottiglie, recipienti e qualsiasi contenitore di vetro. L’ordinanza è valida nell’area compresa tra piazzale Benedetto Croce, lungomare Murri, viale Regina Elena, piazza Marvelli, lungomare Tintori, viale Vespucci, piazzale Boscovich, via Destra del Porto, via Flavio Gioia, viale Duca d’Aosta.

Resta consentita per le attività la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta e di somministrare e consentire il consumo delle bevande di vetro all’interno dei pubblici esercizi e loro pertinenze (nei dehors). Anche Riccione e altri comuni in queste ore stanno firmando ordinanze in questo senso. "Rafforzeremo i controlli durante la partita di domenica - assicura il questore Francesco De Cicco - con servizi speciali".