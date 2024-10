Finali del Rumore Bim Festival. Tre palchi per 800 aspiranti artisti

Ci siamo: tre giorni di concerti ed esibizioni cui assistere gratuitamente in diverse location di Bellaria Igea Marina. Dopo l’ultima tappa di semifinale ieri sera al Palaturismo, finali nazionali per il Rumore Bim Festival, alla terza edizione, nel segno e in ricordo di Raffaella Carrà. "Sono previste circa 5.000 presenze turistiche in queste giornate con clusive, in periodo di bassa stagione", gongola il presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi. Sono il Teatro Astra e il Palazzo del Turismo e il Palcongressi ad accogliere gli 830 finalisti che si disputano il titolo di vincitore per ogni categoria artistica, fino al Gran Galà. Condurrà la serata finale Alessia Fabrizio, talentuosa presentatrice e concorrente della prima edizione di Rumore Bim Festival.

Tanti i premi in palio: produzioni discografiche, passaggi in radio network, borsa di studio riguardante le Masterclass al Summer Intensive New York 2024, possibilità di partecipare a un’audizione per entrare a far parte del corpo di ballo Burn the Floor, crociera offerta da Msc Crociere per due persone, ’Premio Massimo Cotto’, noto giornalista musicale e conduttore di Virgin Radio recentemente scomparso, che sarà consegnato dalla moglie giornalista Chiara Buratti, e tanti altri. Tra gli ospiti Carmen Russo e il ballerino Samuel Peron, che si esibiranno tenendo vere e proprie masterclass.

Nato da un’idea del Patron Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni e del Direttore Artistico Roberto Vecchi in collaborazione con Fondazione Verdeblu, Rumore BIM Festival ha effettuato durante l’anno oltre 120 tappe in tutta Italia, in Spagna, Croazia, Slovenia, Macedonia del Nord ed Albania, coinvolgendo 2806 iscritti di cui 1860 selezionati e ben 1110 giunti alle semifinali che sono stati accolti in diverse città.