Finanziati il centro ittico e l’area stazione

Il secondo stralcio del centro per la pesca, la riqualificazione di piazzale Carso, le mense di due scuole. Sono alcuni tra gli investimenti che trovano finanziamento nella variazione di bilancio, l’ultima del 2024, che ha ricevuto parere favorevole in commissione. Una manovra che vede il cambio di fonte di finanziamento relativo al progetto del mercato ittico, opera sostenuta da fondi regionali con la co-partecipazione del Comune di Rimini per 2 milioni. Una quota parte in carico all’amministrazione che originariamente sarebbe stata coperta attraverso il ricorso al mutuo, ma che in virtù delle maggiori entrate oggi potrà essere sostenuta con risorse proprie, senza dunque alcun indebitamento. Tra gli altri investimenti finanziati anche la riqualificazione del parco Giardini Vittime delle Foibe per 250 mila euro, opere che vede amministrazione al fianco di Rete Ferroviaria per un rinnovamento dell’area stazione.