Finanziere accusato di molestie sessuali

Presunte molestie sessuali ai danni di una donna che sarebbero state commesse da un finanziere durante il turno di guardia in caserma. Per quella vicenda, il militare delle Fiamme Gialle – all’epoca dei fatti in servizio a Cattolica – è stato rinviato a giudizio davanti ai giudici del Collegio di Rimini. Difeso dall’avvocato Piero Venturi, l’uomo ha sempre respinto con forza le accuse parlando di un rapporto perfettamente consensuale. Una versione che si è detto pronto a dimostrare attraverso gli scambi di messaggi e le chat intrattenute tra lui e la donna, sia prima che dopo l’episodio. La prima udienza si terrà l’11 settembre prossimo. In quell’occasione, sarà sentita anche la presunta vittima – assistita dall’avvocato Claudia Montanari – che non si è costituita parte civile. L’inchiesta è stata condotta dalla squadra mobile di Rimini, coordinata dai sostituti procuratori Davide Ercolani e Annadomenica Gallucci. Già nel corso del primo interrogatorio, il finanziere avrebbe affermato di aver agito in buona fede, convinto che la donna fosse interessata a lui e desiderosa di accettare le sue avance. Opposta la versione della donna, che agli agenti della polizia di Stato ha riferito di essere stata costretta a subire le molestie contro la sua volontà. Tutto inizia nell’ottobre del 2022, quando la donna comincia a lavorare in un bar. Lì, un giorno, incontra il militare: un uomo che già conosceva, ma che non vedeva da tempo, e che adesso è fidanzato con una sua amica. I due si scambiano i numeri di cellulare e da quel momento iniziano a messaggiarsi con una certa frequenza. La donna per un po’ sembra stare al gioco, convinta che l’amicizia con il militare possa tornarle utile per avere informazioni su una serie di furti che da un po’ di tempo stanno interessando la zona in cui lavora. Man mano che passa il tempo, però, il corteggiamento dell’uomo diventa sempre più spinto, nonostante lei cerchi di convincerlo che la loro altro non sia che una semplice amicizia. Nella notte a cavallo tra l’8 e il 9 dicembre lui la invita a passare in caserma per un caffè. Lei accetta, convinta che lui voglia parlare dei furti, e si presenta portando da bere. In ufficio c’è solo il finanziere, che quella sera è in servizio di piantone. Qui le versioni dei fatti divergono. La donna afferma che a quel punto lui le avrebbe tenuto fermo il viso e poi l’avrebbe spinta contro il muro, costringendola a baciarlo, per poi palpeggiarle il seno e toccarla nelle parti intime. Con la scusa di una chiamata in arrivo sul cellulare, sarebbe quindi riuscita ad allontanarsi. Diverso il racconto del militare che respinge le accuse a suo carico.