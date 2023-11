Finanziere morto improvvisamente: onori militari all’addio per il tenente colonnello Russo

Rimini, 28 novembre – Un duomo pieno di donne e uomini in divisa per l'ultimo saluto al tenente colonnello Roberto Russo, il comandante del nucleo di polizia economica - finanziaria della Guardia di Finanza di Rimini, morto improvvisamente sabato scorso all'età di 40 anni. Era stato trovato, esanime, in mare all’altezza del bagno 60 di Rimini sud: in quella zona Russo stava praticando kite surf.

All'ufficiale delle Fiamme Gialle sono stati resi gli onori militari nel corso di una cerimonia funebre officiata dal vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. Il funerale ha visto la partecipazioni delle massime autorità civili, politiche, amministrative e militari della città.

Un ricordo commosso di Russo è stato condiviso dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, il colonnello Alessandro Coscarelli, e dal procuratore capo Elisabetta Melotti. Grande il dolore e la commozione delle tante persone che hanno affollato la basilica cattedrale stringendosi al lutto dei familiari del tenente colonnello originario di Acireale.