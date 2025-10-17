Fine corsa: Cicli Zanzini chiude dopo 40 anni

Dopo 40 anni finisce la bella avventura imprenditoriale di Zanzini Bike (Cicli Zanzini). Lo storico negozio rivenditore di attrezzatura e abbigliamento sportivo, dedicato al mondo delle due ruote (bici da corsa, mountain bike e bici elettriche) ha chiuso definitivamente i battenti. Partito come punto officina per auto, negli anni Ottanta, oggi Luciano e Danila Zanzini, i proprietari, hanno deciso di andare in pensione e di chiudere definitivamente il negozio di via Panzini, uno dei punti di riferimento degli appassionati di bici locali ma anche di tanti turisti e stranieri. "Dopo tutti questi anni era giunto il momento di chiudere – dice il titolare Luciano –. I nostri figli hanno preso strade diverse e questo capitolo della nostra vita ora si chiude".

Siete dispiaciuti?

"E’ stata un’avventura importante che ha portato tante cose belle. Siamo felici di tutto quello che abbiamo fatto nel corso degli anni ma era il momento di chiudere".

Com’è nato il negozio?

"Quasi per caso. Siamo partiti da zero, non conoscevamo nemmeno bene il mondo delle bici, poi piano piano siamo cresciuti e siamo diventati davvero un punto di riferimento per tantissimi sportivi, e non solo. Il ciclismo è esploso a Bellaria Igea Marina e in tutta la Romagna. Avevamo tantissimi clienti che arrivavano ogni estate anche dall’estero".

Anche stranieri?

"Sì, abbiamo dei clienti che sono diventati amici nel corso dei decenni. Quando venivano in Riviera per le vacanze si rivolgevano sempre a noi. Ora per loro, Bellaria offrirà altri negozi simili. Ce ne sono diversi e siamo felici che il mercato sia cresciuto intorno a noi".

Quale sarà il futuro di Cicli Zanzini?

"Non sarà più un negozio di bici. Diventerà un’autorimessa e la struttura completa che lo ospita sarà rinnovata completamente".

Ora che è in pensione come trascorrerà il tempo libero: in bici?

"Assolutamente no. Troppa fatica come pratica sportiva. Con mia moglie Danila mi concentro sul riposo e sulla famiglia".

Oggi a ricordare i momenti più belli nel negozio, tanti ciclisti locali che sui social hanno ringraziato Zanzini: "Questo negozio ha scritto la storia. C’è chi è diventato appassionato di ciclismo proprio grazie a Zanzini. Luciano è stato un precursore del ciclismo anche se è sempre stato un calciatore".

Rita Celli