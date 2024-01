Fine dei giochi: "Non ci sono spazi idonei alle sale bingo"

Non è possibile l’insediamento di nuove sale giochi, né tanto meno la delocalizzazione di sale già presenti sul territorio di Riccione. Una sentenza destinata sicuramente a far discutere quella a cui è giunta la quinta sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello della sala bingo in via Gabriele D’Annunzio, rappresentata dall’avvocato Cino Benelli, e ha ribaltato la decisione del Tar Emilia-Romagna che aveva confermato una delibera di chiusura del Consiglio comunale di Riccione.

La vicenda ha inizio nel 2019 quando, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento per le sale gioco e della conseguente mappatura per l’identificazione dei luoghi sensibili, è stata imposta alla sala la chiusura o la delocalizzazione in una zona non soggetta a divieto. La legge regionale del 2013, infatti, impone che ci siano almeno 500 metri a separare sale giochi e spazi come istituti scolastici, centri sportivi o edifici di culto. Il Tar aveva motivato la propria decisione sostenendo che, non avendo espresso la società rimostranze al diniego opposto "dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli allo spostamento dell’attività nel più vasto ambito dei comuni contigui o comunque vicini a Riccione", non sussistesse "in alcun modo l’effetto espulsivo anche nei riguardi del più ampio ambito territoriale di cui si discute". La sentenza è stata però impugnata dai gestori della sala bingo, i quali hanno sostenuto di aver "fatto tutto quanto razionalmente esigibile da un operatore economico massimamente diligente", ma di essersi trovati comunque "nell’oggettiva impossibilità di procedere alla delocalizzazione della propria attività". Da una successiva verifica, è emerso che le aree che consentirebbero l’insediamento di un’attività di gioco legale occupano appena lo 0,5% del territorio comunale, e per il Consiglio di Stato queste sono "aree in cui l’effettivo stato dei luoghi rende altamente improbabile la possibilità di localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo lecito".