Fine del degrado: "Palazzo Lettimi riaprirà con concerti ed eventi"

"Riapriremo al pubblico il giardino di Palazzo Lettimi entro fine primavera. Lo faremo anche nel solco della candidatura di Rimini a capitale italiana della Cultura". A prometterlo è l’assessore Mattia Morolli. L’edificio versa nel totale degrado da anni, e il progetto per farne una struttura universitaria con uno studentato e altri servizi non è mai decollato. Ciò che resta del palazzo in via Tempio Malatestiano è un edificio fantasma, risalente al ’500, distrutto durante i bombardamenti fra il 1943 e il 1944. In tutti questi anni è stato aperto solo per alcuni eventi sporadici, lasciato in preda all’incuria e alla vegetazione spontanea. E il portone è imbrattato continuamente dai vandali. Palazzo Lettimi fu ceduto dal Comune all’università sei anni fa. Il progetto – mai realizzato – prevedeva il ripristino della struttura, da destinare alla creazione di uno studentato con sale lettura, mensa e alloggi per studenti e ricercatori. "Ma l’operazione – dice Morolli – nonostante il Comune si fosse prestato alla progettazione, non ha superato lo scoglio del bando che metteva a disposizione fondi per l’opera".

La riapertura di Palazzo Lettimi rappresenterebbe un passo importante per la riqualificazione del centro storico su cui prima Gnassi e poi Sadegholvaad hanno puntato. Ora il Comune rilancia e promette almeno la sistemazione del cortile, in attesa di realizzare le strutture a servizio dell’università. Il progetto mira a "un nuovo spazio per la cultura nel cuore della città, animato da reading, spettacoli e da tutta l’offerta che la Rimini culturale potrà mettere a disposizione – sottolinea Morolli – È aperto il dialogo con le associazioni interessate a organizzare eventi". I lavori di manutenzione partiranno in primavera come di consueto, "contiamo di riaprirlo al pubblico in estate". Il Comune non ha accantonato il progetto dello studentato, e spera nei prossimi bandi del Pnrr per l’università. Quanto a eventuali altri interventi, continua Morolli, "c’è da fare i conti con la Soprintendenza". Per ora insomma "niente lavori strutturali, ma intanto apriamo al confronto su cosa diventerà Palazzo Lettimi". Ma nel frattempo verrà riaperto il giardino. "È un segnale importante – conclude Morolli – Uno degli obiettivi che Rimini si dà per la candidatura a capitale della cultura".

Andrea G. Cammarata