Fine della corsa: Riccione perde il Challenge

Addio al Challenge Riccione. Migliaia di triatleti non faranno più rotta sulla città in primavera. L’annuncio lo hanno dato gli organizzatori dell’evento. E poche ore più tardi sono arrivate le precisazioni dell’amministrazione comunale riassumibili con queste parole: "La decisione non è dovuta alle scelte del Comune".

Il Challenge è stato un evento caro alla precedente amministrazione comunale che portava migliaia di presenze turistiche e un richiamo mediatico assicurato. Il controcanto nel tempo lo hanno offerto commercianti e l’opposizione per gli effetti delle competizioni che finivano per ingessare la viabilità della zona centrale. Lo scorso anno per gli organizzatori si è fatta avanti una ulteriore problematica: l’attraversamento del territorio corianese. L’allora sindaca Spinelli disse no al passaggio dei triatleti per i disagi alla viabilità che questo comportava. Arrivò in aiuto il Comune di Misano disposto a blindare parte della sua zona mare per lasciar passare gli atleti prima che questi prendessero le vie della Valconca. Quest’anno si è presentato un problema in più.

Sul lungomare di Misano sono in corso lavori per la sua parziale pedonalizzazione. Un cantiere che mette un muro al passaggio degli atleti. "A causa di diversi motivi, tra cui lavori di costruzione di lunga durata, le strade selezionate per il percorso ciclistico non sono disponibili quest’anno – recita il comunicato degli organizzatori -. Purtroppo ciò significa che non siamo in grado di garantire una frazione ciclistica sicura, e naturalmente non intendiamo sottovalutare né tralasciare nessun aspetto legato alla sicurezza. Abbiamo profuso ogni sforzo possibile per scongiurare questa decisione alla quale ci troviamo purtroppo oggi costretti". A ripercorrere le tappe di uno stop che ha radici nel passato è il direttore di gara del Challenge Alessandro Alessandri: "Non era così che pensavamo dovesse concludersi l’esperienza di Challenge Riccione. Il nostro team però non ha intenzione di arrendersi: stiamo già lavorando per dare un futuro al nostro progetto e torneremo non appena troveremo le giuste condizioni". In municipio a Riccione non intendono passare per chi ha contribuito a fermare l’evento. "Agli organizzatori abbiamo sempre manifestato la piena disponibilità ad accogliere l’evento". Riccione, spiegano dalla giunta, non poteva colmare la mancanza di strade nell’entroterra. "Esprimiamo rammarico per la perdita di un evento che porta il nome della città, precisando che sarebbe stato impossibile ospitare nel solo territorio riccionese una competizione che nella sola frazione ciclistica si sviluppa su una novantina di chilometri".

Andrea Oliva