Fine dell’incubo alla Saffi: "I ragazzi torneranno a scuola dopo Pasqua"

Ora è ufficiale. Dopo Pasqua torneranno finalmente alla ’Saffi’ i ragazzi di terza media, costretti in tutti questi mesi a fare lezione a San Vito, a causa dei gravi ritardi accumulati dai lavori nella scuola. L’intervento di messa in sicurezza e adeguamento sismico della palazzina B della ’Saffi’ sono terminati già da alcuni giorni e i collaudi sono in corso. Poi avverrà il trasloco, che verrà ultimato durante le vacanze di Pasqua. E dal 23 aprile i ragazzi delle 4 classi di terza potranno tornare nella scuola media. Per le altre 6 classi, 3 prime e 3 seconde, si è deciso di far concludere l’anno ai ragazzi alla scuola ’Pascucci’, dove fanno lezione da settembre. Per gli studenti di terza, la preside Giovanna Frisoni era stata chiara con il Comune: appena i lavori finiscono, gli studenti devono ritornare alla ’Saffi’. Tanti, troppi i disagi patiti dai ragazzi in questi mesi a San Vito: costretti a prendere il bus e a fare lezione in aule inadeguate. Una situazione complicata, per loro così come per gli insegnanti. Finito il cantiere, in estate sarà riqualificata l’area esterna della scuola e sarà sistemato il campetto da basket. Con questi lavori e quelli realizzati in precedenza alla palazzina A, si chiude così il maxi cantiere alla ’Saffi’ iniziato nel 2018, con un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro (finanziati dal ministero). Ma i gravi ritardi dell’ultimo cantiere avranno quasi sicuramente qualche strascico. Il Comune è intenzionato a rivalersi sulla ditta.

Intanto per gli studenti è arrivata la fine dell’esilio. "Siamo consapevoli dei disagi che in questi mesi i ragazze, i genitori, tutto il personale scolastico hanno dovuto affrontare – dice il sindaco Filippo Sacchetti – Li ringraziamo veramente per la collaborazione e la pazienza". Il primo cittadino rivendica i numerosi investimenti fatti sulle scuole in questi anni nell’ultimo decennio, e "molti di questi interventi hanno interessato proprio la scuola ’Saffi’. Sappiamo che i tempi sono stati più lunghi del previsto, ce ne scusiamo ancora una volta ma il nostro obiettivo era che tutto venisse fatto al meglio. Il risultato è una scuola completamente rinnovata, più confortevole e sicura". "In questo periodo segnato da congiunture sfavorevoli e aumento delle materie prime – aggiunge la vicesindaca Michela Mussoni – quasi tutti i grandi cantieri attraversano momenti difficili. Ne abbiamo avuti anche alla ’Saffi’, abbiamo saputo gestirli al meglio delle nostre possibilità e siamo riusciti a garantire la realizzazione di un’opera molto importante".