Fine dell’incubo: via Cupa riapre

Un cantiere che sta provocando non pochi disagi alla viabilità di Santarcangelo, quello in corso in via Cupa. I lavori, partiti a novembre e realizzati da Hera, si sono resi necessari per poter montare la nuova condotta idrica. Un intervento che rientra nell’ampio piano di riqualificazione della rete idrica di Santarcangelo avviato da tempo da Hera. Il tempo previsto per la fine dei lavori era di tre mesi circa, e "il cantiere – assicurano dal Comune – sta rispettando la tabella di marcia prevista". Entro la fine della prossima settimana finalmente via Cupa quindi "dovrebbe riaprire al traffico". La sua chiusura in questi mesi ha creato parecchi disagi, specialmente al venerdì quando diverse strade del centro sono chiuse al traffico in concomitanza con il mercato.