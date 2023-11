Fine dell’odissea: riaperto il ponte sul Marecchia

San Martino ha fatto il miracolo... Da ieri pomeriggio ha completamente riaperto al traffico il ponte sul Marecchia. Da giugno si poteva percorrere solo a senso unico alternato, per consentire i lavori di consolidamento del ponte. Un cantiere che ha provocato fortissimi disagi alla viabilità in questi mesi, e non solo nelle ore di punta. Dopo le tante proteste dei residenti e dei consiglieri comunali di minoranza, la sindaca Alice Parma ci tiene a rivendicare come "insieme alla Provincia abbiamo fatto tutto il possibile, per limitare al massimo la durata dei lavori impattanti per la viabilità". Alla vigilia dei lavori, il Comune aveva assicurato che "le restrizioni alla viabilità a causa del cantiere sarebbero terminate entro l’anno". Invece si sono concluse prima, e in fondo c’era da aspettarselo che sarebbe finita così: avere il ponte di via Trasversale Marecchia ancora a senso unico alternato durante la fiera di San Martino sarebbe stato il caos, con gravi danni al traffico e alla riuscita della manifestazione stessa. E per la Parma "l’attenzione e l’impegno costanti del Comune per ridurre i disagi dal cantiere, è testimoniata ulteriormente proprio dal fatto che il ponte sarà percorribile a doppio senso di marcia nei giorni della Fiera di San Martino, che comporterà un rilevante afflusso di visitatori da fuori Santarcangelo". Attenzione: il cantiere è tutt’altro che terminato. Finiti i lavori di consolidamento del ponte, c’è ancora da completare la nuova pista ciclabile e da realizzare la passerella ciclopedonale (che correrà proprio a fianco del ponte). Per la passerella i lavori "si concluderanno in primavera". Ma "non comporteranno modifiche significative al traffico". Inoltre, passata la fiera di San Martino – che è in programma dal 10 al 12 novembre – il ponte sul Marecchia tornerà a senso unico alternato per due giorni, lunedì 13 e martedì 14 novembre, "per consentire la riasfaltatura della strada e la realizzazione della nuova segnaletica". Ma intanto il ponte è riaperto, da ieri. Fine delle chilometriche code. E anche delle infinite polemiche sull’andamento dei lavori, più volte finiti nel mirino anche della minoranza.