Fine di una stagione da Regina L’arena chiude coi Franz Ferdinand

di Rosalba Corti

I Franz Ferdinand tornano in Italia e scelgono la riviera adriatica, per far conoscere il loro primo best of, Hits To The Head. Chiuderanno infatti la stagione estiva dei concerti dell’arena della Regina di Cattolica, con un concerto che metterà in risalto il suono post punk della band scozzese, il primo settembre alle ore 21. Dopo l’abbandono del chitarrista Nick McCarthy nel 2016 e del batterista Paul Thomson nel 2021, l’attuale formazione comprende Alex Kapranos (voce e chitarra), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra), Julian Corrie (tastiere e cori) e Audrey Tait (batteria e cori). Tra le band di spicco del post-punk revival, conobbero il successo nel 2004 con l’album di debutto, l’omonimo Franz Ferdinand, il cui singolo Take Me Out valse alla band la nomination come miglior performance rock ai Grammy Awards; nello stesso anno la band si aggiudicò il Mercury Prize.

La band ha piazzato vari singoli nella top 20 britannica, ottenuto varie candidature ai Grammy Awards e vinto due Brit Awards, come miglior gruppo britannico, e un NME Award. Il loro rock alternativo è pronto a scaldare il palco dell’arena della Regina di questa fine estate. La stagione degli eventi dell’arena della Regina di Cattolica, ha visto 3 mesi di concerti, spettacoli e show comici, con artisti del calibro di Checco Zalone, Mika, Articolo 31 e tanti altri che hanno ottenuto un grande successo di pubblico con parecchi sold out, con grande soddisfazione da parte della Pulp live, e dell’assessorato alla Cultura e turismo del comune di Cattolica. Oltre 40 mila spettatori per 15 riuscitissimi spettacoli, tante prime serate con artisti italiani e internazionali che hanno visto affollare Cattolica di un pubblico trasversale che ha ampiamente apprezzato. info biglietti: www.pulplive.it