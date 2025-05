Fine dello sciopero della fame: Dassilva ha ripreso a mangiare, ma resta ricoverato in ospedale

Rimini, 6 maggio 2025 – Stanco, debilitato, a pezzi sia fisicamente che psicologicamente. Eppure, negli ultimi giorni, sembra che le condizioni di Louis Dassilva stiano andando incontro ad un leggero miglioramento. A chi ha avuto modo di incontrarlo – nel reparto di psichiatria dell’ospedale ’Infermi’ di Rimini, dove è ricoverato da giovedì scorso – il 35enne senegalese, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, è apparso in ripresa, ancora lontano da una piena guarigione, ma comunque lucido. Nelle ultime ore, Louis ha ripreso a mangiare e bere, benché in maniera ancora contenuta, sospendendo di fatto lo sciopero della fame e della sete che lui stesso aveva intrapreso tra il 25 e il 26 aprile scorsi per ribadire la propria innocenza. Un gesto di protesta estremo, che che ha logorato il fisico di Dassilva portandolo quindi al ricovero all’ospedale di Rimini, “per motivi precauzionali”.

I medici dell’Infermi al momento non hanno sciolto la prognosi e non è facile dire se e quando il 35enne sarà riaccompagnato in carcere, dove si trovava dal luglio dell’anno scorso, a seguito dell’iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Rimini. Ciò potrebbe avvenire già questa settimana, se le sue condizioni dovessero migliorare rapidamente. Ma la decisione finale spetterà comunque al personale sanitario che lo sta monitorando. A richiamare l’attenzione sul quadro clinico di Louis non è stato solamente l’appello della moglie, Valeria Bartolucci, ma anche l’interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, presentata dal deputato Aboubakar Soumahoro. “Ho avuto modo di ascoltare anche Louis Dassilva, durante la mia visita di ispezione parlamentare nel carcere di Rimini lo scorso 8 marzo – ha spiegato il parlamentare, chiedendo per il 35enne senegalese una misura alternativa a quella della detenzione –. Confido nel lavoro della magistratura. Ma lo sciopero della fame e della sete che ha avviato Dassilva per gridare al mondo la sua innocenza e per chiedere giustizia ci deve interrogare”.

Nel frattempo i legali di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, si preparano nuovamente a dare battaglia. Il 15 maggio prossimo il Tribunale del Riesame di Bologna sarà chiamato ad esprimersi per la terza volta sulla sussistenza delle esigenze cautelari per Dassilva. Questa volta sotto la lente di ingrandimento dei giudici bolognesi ci sarà l’ordinanza di rigetto dell’istanza di scarcerazione, con cui il gip Vinicio Cantarini ha negato la libertà a Louis. Decisione a cui si è aggiunta, nell’arco della stessa settimana, quella del tribunale del Riesame (in un’altra composizione), chiamato a riesaminare la pratica dopo il rinvio deciso dalla Cassazione.