Fine settimana tra romanticismo e spettacolo

Un weekend all’insegna del romanticismo e della magia attende gli innamorati a Le Befane Shopping Centre di Rimini, che ha preparato due giorni di sorprese imperdibili.

Oggi dalle 16 alle 19, in piazza Zara, le coppie potranno immortalare il loro amore in un esclusivo set fotografico gratuito. L’iniziativa ha riscosso un enorme successo, con prenotazioni esaurite in poche ore, segno di quanto l’evento fosse atteso.

Le emozioni continueranno domani, alle 16, con un evento all’insegna dell’arte e della danza. La scuola Artedanza di San Marino salirà sul palco con uno spettacolo che vedrà protagonisti gli allievi dei corsi pre-professionali. In programma coreografie di danza classica, contemporanea e moderna, curate da Lara e Lisetta Perrucci, Annalinda Berton e Chiara Toniutti. Non mancherà un tocco di energia grazie alla performance di Hip Hop, eseguita dagli allievi del livello intermedio sotto la guida della coreografa Soledad Garrido.

Un fine settimana magico, tra dolcezza e talento, per celebrare l’amore in tutte le sue forme.