Fine stagione in torretta: "Addio sicurezza in mare"

"Dal 22 settembre gli stabilimenti balneari non daranno più il servizio di salvataggio, ma non penso che i bagnini offriranno lettini e ombrelloni visto il minor servizio, per di più importante come la sicurezza dei bagnanti". Non le manda a dire David Maranghi, presidente dell’associazione dei marinai di salvataggio della provincia riminese. Il 21 settembre sarà l’ultimo giorno di lavoro per i salvataggi in torretta. Così è scritto nell’ordinanza balneare della Capitaneria di porto. Il giorno successivo gli stabilimenti potranno comunque rimanere aperti, dare lettini e ombrelloni ai clienti, mettendo cartelli che informino i bagnanti dell’assenza del servizio di salvataggio.

La nuova ordinanza cancella quella di un anno fa che tante proteste aveva generato tra le cooperative dei bagnini. Quel provvedimento prevedeva che gli stabilimenti potessero rimanere aperti solo se offrivano il servizio di salvamento. "Con quell’ordinanza il ministero era andato nella direzione giusta - riprende Maranghi -. Poi è arrivato il dietrofront. Purtroppo quando si parla si sicurezza in mare capita sempre così. Anche l’estensione del servizio nella pausa pranzo alla fine è diventata l’occasione per limitare il servizio in quelle ore, creando i 300 metri di fronte mare da coprire per ogni singolo salvataggio. Ma ciò non significa che il 22 settembre scenderemo dalle torrette in silenzio. Noi continueremo nei prossimi mesi, nelle sedi opportune, a sostenere le ragioni di un servizio che riteniamo importante". I marinai di salvataggio sono convinti di non chiedere la luna quando si parla di una estensione del servizio. "Siamo perfettamente consapevoli che torrette occupate tutto l’anno è improponibile, ci mancherebbe altro. Non stiamo parlando di questo. Vogliamo sottolineare come la stagione sia ormai cambiata e siano comunque tante le persone che con il bel tempo vanno in spiaggia anche a fine settembre e in ottobre. C’è chi fa canoa, chi una nuotata o altri sport, sup ad esempio. Ecco, tutte queste persone non potranno contare sul servizio di salvataggio. Cosa succederebbe in montagna se alle persone dicessero che il servizio di soccorso per parte dell’anno non c’è?". In inverno la battaglia dei marinai riprenderà. "Per come stanno cambiando il turismo e le stagioni penso non sia affatto assurdo pensare di allungare il servizio comprendendo tutto il mese di settembre ed anche maggio".

Andrea Oliva