Fine vita ed eutanasia: al Lavatoio l’incontro con la moglie di Welby

Mina Welby ospite oggi (iniziao alle 21) al Lavatoio di Santarcangelo per l’ incontro sul tema del fine vita, proposta dalla lista civica Pensa - Una mano per Santarcangelo. La moglie di Piergiorgio Welby racconterà al pubblico la sua esperienza personale e la lotta per il diritto all’eutanasia. Fra i relatori anche Matteo Mainardi, che coordina la campagna Eutanasia legale per l’associazione ’Luca Coscioni’, e Silvia Olivieri, medico anestesista. A moderare l’incontro stasera sarà lo psicologo Andrea Novelli, ex consigliere comunale. L’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione.