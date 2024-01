Finge di suicidarsi nel porto. Ora rischia di essere denunciata

"Voglio farla finita, mi butto nel porto". I carabinieri hanno ricevuto la telefonata di ’Alice’ (così aveva detto di chiamarsi) intorno a mezzogiorno e hanno subito dato l’allarme. Insieme ai vigili del fuoco e alla guardia costiera hanno cominciato a setacciare tutta la zona. I militari della capitaneria sono usciti anche con la motovedetta. Sono state ore d’ansia, soprattutto dopo che è stato trovato (vicino al faro) un giaccone nero. ’Alice’ ai carabinieri aveva detto che indossava un giubbotto dello stesso colore. Poi si è scoperto che apparteneva a un’altra persona. Mentre le ricerche proseguivano senza sosta, i carabinieri sono riusciti a risalire alla vera identità della presunta suicida. È una ragazza di 32 anni, affetta da problemi psichiatrici e attualmente ospite di una casa famiglia. Grazie alle attività di indagine, i militari hanno scoperto che la giovane aveva telefonato dal comune di Santa Marinella, vicino a Roma. Sono riusciti a mettersi in contatto anche con il padre della ragazza e hanno accertato che la 32enne sta bene. Già in passato – come ha confermato il padre – aveva minacciato di farla finita. È stato anche appurato che la ragazza non è mai stata a Rimini negli ultimi giorni.

La telefonata rischia ora di costare molto cara alla giovane. I carabinieri stanno valutando se denunciarla per procurato allarme. Per colpa della sua chiamata, gli uomini della guardia costiera, i vigili del fuoco e gli stessi militari sono stati infatti impegnati per ore nelle ricerche.