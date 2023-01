"Fingono di aiutarci ma ci affondano Serve una legge seria e poi i bandi"

"Temo che qualche politico faccia il doppio gioco, fingendo di aiutarci per darci invece in pasto all’Unione europea che sarà di fatto costretta a procedere smembrando il patrimonio della balneazione italiana". Parla il presidente dei bagnini di Oasi, Giorgio Mussoni. "Ci sono tutte le condizioni per procedere con i decreti attuati per la legge concorrenza varata da Draghi, che ha messo dei paletti sulle concessioni balneari. Perché non lo si fa? Perché il governo vuole fare un’ennesima proroga - ancora da approvare, mi auguro che non venga approvata - inserita nel decreto ’Milleproroghe’? Temo che ci buttino in un calderone che sarà il nostro tritacarne, distruggendo il nostro futuro". Mauro Vanni (foto), presidente Confartigianato imprese demaniali: "Non ci stiamo a diventare carne da macello delle schermaglie della politica. Ogni tanto un parlamentare propone un emendamento per prorogare tra uno e tre anni e più la scadenza delle concessioni. Il rischio è altissimo sia per lo slittamento delle concessioni di un solo anno che di tre. Il risultato? I partiti discutono e litigano, i bagnini e il settore balneare affonda. Io dico che il governo deve decidere in modo serio, facendo conoscere la propria posizione. Basta proroghe temporanee dopo 17 anni di rinvii: l’esecutivo prepari una legge definitiva, concordata con l’Unione europea. Poi discuta di eventuali proroghe rispetto a fine 2024, ovvero dei tempi necessari tecnicamente per attuarla. Ma non si può più procedere alla cieca. Rischiamo una sanzione salatissima dall’Europea. E poi quale Comune, nel predisporre le manifestazioni d’interesse, concederà la proroga sapendo che c’è la sentenza del Consiglio di Stato dell’ottobre 2021 che che ha detto stop, rischiando di vedere inquisiti gli amministratori? Noi chiediamo certezze per il futuro, per le nostre attività, le nostre famiglie".

m.gra.