Finiti i lavori al nido di via Paradiso a San Giovanni

Si sono conclusi i lavori di adeguamento sismico al nido comunale di via Paradiso a San Giovanni in Marignano. L’investimento ammonta a 300mila euro e nel dettagio sono stati installati degli elementi per rendere la struttura iperstatica. "Per installare gli elementi sono stati rimossi e modificati tutti i controsoffitti in cartongesso, ma con il rifacimento degli stessi tutti gli impianti di rilevazione incendi e di illuminazione sono stati revisionati e tutti gli ambienti ritinteggiati – ha spiegato Gianluca Vagnini, assessore ai Lavori Pubblici di San Giovanni – la chiusura del nido ha permesso anche il rifacimento del pavimento della cucina. Per tutto il periodo dei lavori i bambini della materna capoluogo hanno lasciato i loro spazi ai bimbi del nido. La materna di Santa Maria, che è quella con più spazi disponibili, ha poi ospitato a sua volta i bambini del capoluogo".