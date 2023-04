"Finito il tempo dei bluff elettorali"

Il tempo dei bluff elettorali è finito, tuona l’assessore al turismo regionale Andrea Corsini. "Ora – dice – si riparta dal documento proposto dalla Regione Emilia Romagna, fatto proprio dalle altre Regioni. Un documento con una serie di criteri ben precisi, e soprattutto realizzabili, per affrontare le gare. È da quel testo che dobbiamo ripartire il prima possibile, senza far perdere altro tempo a un settore che vale praticamente il 15% del Pil nazionale".

La decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea per Corsini segna in modo definitivo la fine della melina sulla questione concessioni.

"La direttiva Bolkestein – sottolinea l’assessore Corsini – riguarda migliaia di famiglie, solo in Emilia Romagna oltre 1.500. È importante ricordare che queste persone sono la spina dorsale di una delle grandi industrie di questo paese e non meritano di continuare a essere prese in giro".