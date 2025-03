Finlandesi da tutta Italia si ritrovano a Rimini

Il raduno dei finlandesi a Rimini. Tanti si sono dati appuntamento in città per l’incontro annuale con i rappresentanti delle organizzazioni italo-finlandesi. L’evento è promosso dall’associazione Suomi-seura, con il patrocinio del Comune di Rimini e si tiene presso l’hotel du Soleil in viale Vespucci. Dopo l’incontro inaugurale di ieri, oggi e domani il raduno proseguirà con diversi appuntamenti. Sono arrivati a Rimini per l’occasione l’ambasciatore della Finlandia in Italia e alcuni funzionari del consolato di Milano, insieme ai delegati delle singole associazioni che si ritrovano a Rimini per discutere i temi che stanno più a cuore ai finlandesi residenti in Italia. Nel Riminese vivono una quarantina di finladesi, quasi tutti abitano nel capoluogo.