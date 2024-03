"Fino a due anni di attesa per le visite specialistiche"

Ritardi enormi e attese bibliche per visite ambulatoriali specialistiche all’ospedale ’Sacra Famiglia’. A segnalarlo ancora una volta è il comitato ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’, che ha scritto in questi giorni direttamente al dottor Mirco Tamagnini, direttore sanitario del distretto Rimini nord: "Ci stanno arrivando tante segnalazioni sui ritardi, al contrario di quanto emerge dalla banca dati regionale, che indica performance del 100%. Chi ci segnala i problemi sono i residenti della Valmarecchia. Per una visita oculistica i primi posti disponibili ad oggi sono a novembre prossimo o a gennaio 2025. E c’è chi aspetta da ottobre del 2022 di essere chiamata per una tomografia ottica computerizzata. O chi deve attendere 23 mesi per una tomografia retinica". Secondo il comitato non se la passano meglio chi ha bisogno di fare visite ginecologiche (posti disponibili tra gennaio e maggio 2025), colonscopia (19 mesi di attesa), o gli esami per lo stato di salute osseo (tra i 15 e i 21 mesi d’attesa). "Ci hanno anche segnalato che una 91enne deve aspettare 8 mesi per l’applicazione di un holter pressorio – conclude il comitato – Sospettavamo che la nostra richiesta di eliminare la chiusura delle agende, già da luglio scorso, avrebbe permesso di evidenziare le reali tempistiche e consentito di trovare delle soluzioni. Qualcosa non sta funzionando".

r.c.