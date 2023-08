Finti clienti fanno razzia in negozio "Ecco chi sono, fate attenzione"

Un furto studiato a tavolino con una complice, una finta cliente, la cosiddetta faccia pulita e il regista che passa, prende la merce e se ne va via. Il bottino questa volta è di circa 2mila euro, il costo dello zaino di Gucci scomparso dalla vetrina del negozio I-Chic di viale Dante. Ma la titolare non ci sta. Guarda i filmati, individua chi ha rubato la borsa e i presunti complici, e mette tutto su Facebook, con tanto di immagini e di sfogo. "Dopo averlo fatto – spiega Emanuela Parisi – mi hanno scritto altre persone riconoscendo gli autori del furto da noi subito. C’è chi mi ha detto che erano passati anche da loro rubando uno smartphone".

I fatti si sono svolti nella giornata di venerdì, pochi minuti prima delle 16. Il tutto è stato documentato dalle telecamere "e le immagini sono già state inoltrate alle forze dell’ordine dove mi recherò a formalizzare la denuncia", continua la titolare. La tecnica utilizzata è di quelle già viste molte altre volte. "Una signora, che parlava un accento che poteva essere spagnolo o portoghese, intratteneva la dipendente in tutti i modi possibili, fingendo persino di non conoscere le taglie, così da distrarla". Intanto si vede un signore passare avanti e indietro sul viale, fuori dal negozio e davanti alla vetrina, puntando il ‘pezzo’ da rubare.

L’uomo a un certo punto prende dalla tasca il cellulare, lo usa per dare le istruzioni a un terzo complice, poi entra nel negozio e senza essere osservato sposta lo zaino più vicino all’uscita. C’è anche il terzo finto cliente, che completa l’operazione fornendo un altro elemento per distrarre la dipendente. Alla fine, mentre la donna continua a intrattenere il personale, l’uomo prende lo zaino e se ne va via facendo perdere le proprie tracce nelle vie di Riccione.

La titolare del negozio è pronta a recarsi dai carabinieri per la denuncia, assicura, intanto ha fornito alle forze dell’ordine tutto il materiale per procedere con le indagini. Ma non si è fermata a questo. Volendo avvisare anche i colleghi commercianti, ha postato le immagini di chi l’ha derubata sul social. "Il mio vuole essere un avvertimento e un aiuto per gli altri commercianti".

