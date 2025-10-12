Finti coreani arrestati all’aeroporto ’Fellini’

Settimana intensa per la polizia di frontiera di Rimini, che in pochi giorni ha eseguito tre arresti nell’ambito dei controlli sull’immigrazione irregolare, tra i voli internazionali e le attività ancora in corso lungo il litorale. Il primo intervento è avvenuto all’aeroporto, durante i controlli sui passeggeri in partenza per Londra. Due uomini, in possesso di passaporti sudcoreani, sono stati fermati nonostante i documenti risultassero regolari anche ai sistemi automatizzati. A tradirli è stato il comportamento incerto durante le verifiche. Solo un esame tecnico con microscopio, eseguito da personale specializzato, ha permesso di accertare che i passaporti erano completamente falsificati, realizzati con tecniche di stampa sofisticate. I due, risultati privi di permesso di soggiorno e successivamente dichiaratisi cittadini cinesi, sono stati arrestati, condannati con rito direttissimo a 1 anno e 9 mesi di reclusione (pena sospesa) e immediatamente raggiunti da provvedimento di espulsione.

Poche ore dopo, sempre in aeroporto, durante i controlli sui voli in arrivo da Tirana, sono stati respinti altri due cittadini albanesi non in regola. Il terzo arresto è stato eseguito il giorno successivo, questa volta in spiaggia. A seguito di un’attività d’indagine, gli agenti hanno rintracciato un cittadino moldavo che lavorava sotto falsa identità in uno stabilimento balneare di Marina mentro, grazie a una carta d’identità abilmente contraffatta. L’uomo è stato sorpreso mentre svolgeva le attività di chiusura del lido per fine stagione. Anche in questo caso è scattato l’arresto, seguito da condanna a 1 anno e 6 mesi in rito direttissimo (pena sospesa).