12 ott 2025
LORENZO MUCCIOLI
  Finti coreani arrestati all'aeroporto 'Fellini'

Finti coreani arrestati all’aeroporto ’Fellini’

Settimana intensa per la polizia di frontiera di Rimini, che in pochi giorni ha eseguito tre arresti nell’ambito dei controlli sull’immigrazione irregolare, tra i voli internazionali e le attività ancora in corso lungo il litorale. Il primo intervento è avvenuto all’aeroporto, durante i controlli sui passeggeri in partenza per Londra. Due uomini, in possesso di passaporti sudcoreani, sono stati fermati nonostante i documenti risultassero regolari anche ai sistemi automatizzati. A tradirli è stato il comportamento incerto durante le verifiche. Solo un esame tecnico con microscopio, eseguito da personale specializzato, ha permesso di accertare che i passaporti erano completamente falsificati, realizzati con tecniche di stampa sofisticate. I due, risultati privi di permesso di soggiorno e successivamente dichiaratisi cittadini cinesi, sono stati arrestati, condannati con rito direttissimo a 1 anno e 9 mesi di reclusione (pena sospesa) e immediatamente raggiunti da provvedimento di espulsione.

Poche ore dopo, sempre in aeroporto, durante i controlli sui voli in arrivo da Tirana, sono stati respinti altri due cittadini albanesi non in regola. Il terzo arresto è stato eseguito il giorno successivo, questa volta in spiaggia. A seguito di un’attività d’indagine, gli agenti hanno rintracciato un cittadino moldavo che lavorava sotto falsa identità in uno stabilimento balneare di Marina mentro, grazie a una carta d’identità abilmente contraffatta. L’uomo è stato sorpreso mentre svolgeva le attività di chiusura del lido per fine stagione. Anche in questo caso è scattato l’arresto, seguito da condanna a 1 anno e 6 mesi in rito direttissimo (pena sospesa).

© Riproduzione riservata