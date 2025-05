Finti corriere tentato il colpo in gioielleria, messi in fuga dal proprietario 91enne

Santarcangelo di Romagna (Rimini), 15 maggio 2025 – Si sono finti corrieri e hanno tentato di mettere a segno una rapina alla gioielleria Pedrosi di via Minzoni, a Santarcangelo.

Alla fine, sono stati messi in fuga dal proprietario di 91 anni e sono scappati, lasciando lì il borsone con la refurtiva. Sul caso sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno esaminando le telecamere e raccogliendo le testimonianze. Il blitz è scattato oggi, attorno alle 12.30, quando i due malviventi sono arrivati vicino alla gioielleria con un furgone bianco.

Si sono finti dei corrieri di una ditta, incaricati di svolgere una consegna, e con quello stratagemma sono riusciti a farsi aprire la porta del negozio. Nella gioielleria, in quel momento, c'erano il titolare di 91 anni e la figlia.

I rapinatori si sono camuffati indossando cappellino e occhiali da sole per coprire il volto, poi uno di loro ha estratto una pistola e l'ha usata per minacciare padre e figlia, mentre il complice faceva incetta di preziosi, infilandoli in un borsone.

A quel punto il bandito armato si è rivolto al 91enne, ordinandogli di aprire la cassaforte. L'uomo, dal canto suo, si è però rifiutato. Ne è nata una colluttazione, con l'anziano che è stato strattonato e spintonato. Temendo di poter essere scoperti, i rapinatori hanno quindi preferito fuggire, lasciando nella gioielleria il borsone con gli oggetti di valore. Si sono quindi allontanati, dopo essere risaliti sul furgone.

Sul posto sono intervenuti per i primi rilievi i carabinieri della stazione di Santarcangelo e poi i militari del nucleo investigativo. Nel gennaio del 2023, la stessa gioielleria era già finita nel mirino di una banda di ladri che aveva messo a segno un colpo da 200mila euro.

"Alla vista delle pattuglie dei carabinieri mi sono recato subito sul posto per sincerami dell’accaduto e delle condizioni dei titolari - spiega il sindaco, Filippo Sacchetti -. Ho espresso loro la mia vicinanza e quella del Comune. Con me c’era anche l’assessore alla sicurezza Luca Paganelli, insieme a cui sto lavorando a un’implementazione del nostro sistema di videosorveglianza. Con la polizia locale stiamo progettando inoltre anche un sensibile aumento dei pattugliamenti appiedati in centro e nei parchi oltre che una sinergia sempre più stretta fra le varie forze dell’ordine".